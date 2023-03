Lewis Hamilton trekt harde conclusie na eerste race: ‘Mercedes heeft niet naar me geluisterd’

,,Ik heb het afgelopen jaar op meerdere aspecten gewezen”, zegt Hamilton in de podcast Chequered Flag van de BBC. ,,Maar met die informatie is niet veel gedaan. Ik heb in mijn leven in zoveel auto’s gereden dat ik echt wel weet waar ik het over heb. Ik weet wat een auto nodig heeft en ook wat die niet nodig heeft. Het zou mooi zijn als men dat nu eindelijk toegeeft.”

De zevenvoudig wereldkampioen heeft de hoop op een succesvol seizoen nog niet opgegeven. ,,Het gaat erom dat ze toegeven: ‘We hebben niet naar je geluisterd en we zijn niet waar we moeten zijn. Dus we moeten aan het werk.’”

Quote We moeten naar alle andere zwakke punten kijken en gewoon als team bij elkaar kruipen

Volgens Hamilton is er nog heel wat werk te verrichten om de concurrentie weer aan te kunnen gaan met Red Bull, dat met winnaar Max Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez een één-tweetje scoorde in Bahrein. ,,We moeten naar de balans in de bochten kijken, naar alle andere zwakke punten kijken en gewoon als team bij elkaar kruipen. Dat is wat we moeten doen.”

,,We zijn nog steeds meervoudige wereldkampioenen, weet je? We hebben het deze keer gewoon niet goed gedaan. En ook vorig jaar niet. Maar dat betekent niet dat we geen stappen vooruit meer kunnen zetten.”

Vorig seizoen verliep al zeer teleurstellend voor Hamilton, die vrijwel nooit in de buurt kwam van wereldkampioen Verstappen. De vijfde plaats voor Hamilton en de zevende plaats voor Russell toonden zondag in Bahrein aan dat er van progressie voorlopig nog geen sprake is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.