Lewis Hamilton verwijt Verstappen niks na controversiële titelontknoping: ‘Max deed wat hij moest doen als coureur’

De zevenvoudig wereldkampioen heeft het zwaar gehad, de laatste twee maanden. Hij sprak over een moeilijke tijd, over het belang van bezinning en verwerking. De focus verleggen op familie en op social media letterlijk op zwart gaan. Na dat bizarre verlies van de wereldtitel in Abu Dhabi moest de stekker er even uit, bij Lewis Hamilton. ,,Maar ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen”, benadrukte hij vandaag op Silverstone, waar Mercedes de nieuwe auto presenteerde.

Wolff tevreden met vertrek Masi

Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde vandaag bij de presentatie van de nieuwe W13 verheugd op de ingrepen van de FIA, naar aanleiding van de controversiële titelontknoping in Abu Dhabi. ,,Ik geloof dat de juiste stappen genomen zijn.” Lees hier meer!

,,Dat je jezelf de vraag stelt of je weer bereid bent om vol voor een wereldtitel te gaan, is logisch na een seizoen. Dat hoort standaard bij het mentale proces. Al werd dat proces inderdaad wel een beetje beheerst door een enorme factor, nu. En moet ik toegeven dat ik het vertrouwen in het systeem ook wel een beetje kwijt ben geraakt. Maar die ervaring gaat mij niet tegenhouden, emotie kan je ook in kracht omzetten”, waarschuwde Hamilton, die klaar is voor revanche. Vol gaat voor een achtste wereldtitel. ,,Als je denkt dat je me op m’n best hebt gezien aan het einde van vorig jaar, wacht dan maar op dit jaar.”

Quote Ik koester geen wrok, tegen nieman Lewis Hamilton

Het incident in Abu Dhabi heeft hij duidelijk geparkeerd, een plaats gegeven. Wat ook helpt is dat de FIA ingegrepen heeft. Wedstrijdleider Michael Masi mag uitzien naar een andere functie en met roulerende arbiters en de komst van een VAR moet de arbitrage straks eerlijker worden. ,,Het moet natuurlijk nog maar blijken hoe dat straks uit gaat pakken, maar laat duidelijk zijn dat de FIA er alles aan moet doen dat wat daar gebeurd is, nooit meer iemand mag overkomen. Laten we er voor waken dat de regels juist en eerlijk worden toegepast.”

Helemaal begrijpen hoe hij de titel is misgelopen, snapt Hamilton nog steeds niet. De race in Abu Dhabi heeft hij nog niet teruggekeken, maar die film speelt zich nog vaak genoeg af in zijn hoofd. Wel is hij benieuwd naar de conclusies van het onderzoek van de FIA. ,,Die heb ik nog niet gezien, maar ik denk dat het goed is voor iedereen als die met de wereld gedeeld worden. Om beter te begrijpen hoe dit zo heeft kunnen gebeuren, zodat we er ook van kunnen leren.”

Hoewel hij het proces in Abu Dhabi niet helemaal eerlijk vond, wilde Hamilton nogmaals benadrukken dat het aanvankelijke protest en de onvrede van Mercedes niets te maken hebben met Max Verstappen, die Hamilton in extremis van de titel beroofde in Abu Dhabi. ,,Max deed gewoon wat je als coureur moet doen met kansen die je krijgt. Max is een geweldige coureur, ik heb geen problemen met hem. Er staat niks tussen ons in. Ik kijk uit naar een nieuwe strijd in het aankomende seizoen. Ik koester geen wrok, tegen niemand.”

Volledig scherm Lewis Hamilton tijdens de presentatie. © Mercedes