Lewis Hamilton zwaar gestraft, dijk van een kans voor beboete Max Verstappen in titelstrijd

Het duurde even, maar de FIA is eruit: Lewis Hamilton wordt gestraft voor zijn ‘illegale’ achtervleugel. Die stond vrijdag tijdens de DRS-momenten te ver open. Vanwege die overtreding start hij de sprintrace zaterdagmiddag (lokale tijd) achteraan. Max Verstappen kwam er van af met een boete vanaf en kan zichzelf in Brazilië op matchpoint zetten.

Door Rik Spekenbrink



Lewis Hamilton heeft een nieuwe knauw gekregen bij zijn jacht op de achtste wereldtitel. Hij is gediskwalificeerd voor de kwalificatie van de sprintrace in São Paulo en moet zaterdag op P20 starten, in plaats van de voorste startplek. Het wordt voor de Brit, die met zijn team niet in beroep gaat, een hels karwei om nog iets van dit raceweekeinde te maken. En in het verlengde daarvan: om nog wereldkampioen te worden.

Verstappen kreeg een boete van vijftigduizend euro. De Nederlander had eventjes aan de auto van zijn grote concurrent gezeten, vrijdag direct na de kwalificatie voor de sprintrace. Die was gewonnen door Hamilton, maar Verstappen was erg benieuwd naar de vleugel van diens Mercedes. In het zogeheten parc fermé is het echter niet toegestaan aan andermans auto te komen, dus werd Verstappen vanochtend ook even ontboden bij de stewards. Na vier uur kwam de uitspraak: een geldboete. In de toelichting staat dat hij weliswaar de regels heeft overtreden, maar geen schade heeft aangericht of ernstig vergrijp heeft gepleegd.

De echte pijn voelt Hamilton. Die had al een gridstraf gekregen voor de grand prix van zondag, na de sprintrace wordt hij vijf plekken teruggezet op de startopstelling vanwege het wisselen van zijn verbrandingsmotor. Maar waar hij dacht die korte race over 24 ronden van zaterdag te mogen starten vanaf plek één, begint hij nu dus achteraan. Hij zal zijn best moeten doen om zo veel mogelijk auto’s in te halen, maar moet dan dus voor zondag opnieuw vijf plekken inleveren.

Volledig scherm © REUTERS Verstappen daarentegen begint nu aan de sprintrace (20.30 Nederlandse tijd) vanaf de voorste startplek en kan zichzelf in een goede positie zetten voor de race van zondag. En daarin weer uitstekende zaken doen voor het kampioenschap. De ‘vleugelsoap’ in Brazilië past perfect in het intense racejaar 2021, waarin het vanaf race één oorlog is tussen Verstappen en Hamilton, op de baan maar niet zelden ook daarbuiten.

Waar de Formule 1 lange tijd leek af te stevenen op één van de spannendste seizoenen ooit, kan het nu ook ineens snel gaan. Als Verstappen zondagavond zijn voorsprong op Hamilton heeft weten te vergroten naar minimaal 26 punten - zeven meer dan hij nu al heeft - kan hij komende week in Qatar al kampioen worden. Hij kan zichzelf kortom in Brazilië op matchpoint zetten. Dat het seizoen daarmee niet de apotheose krijgt die het eigenlijk verdient, zal Verstappen uiteraard een zorg zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.