Liever een controversiële Verstappen dan nietszeggende koorknaapjes

Nog geen meter geracet in Canada en Max Verstappen beheerste alweer hét gesprek in de paddock. De enfant terrible liet zich tijdens de internationale persconferentie na wat vragen over zijn ongelukkige fase vol crashes gekscherend ontvallen dat hij er nu wel genoeg van had en dat hij de eerstvolgende die nog zo’n vraag zou stellen, wel eens een ‘headbutt’ zou kunnen verkopen. Een kopstoot dus.

Was dat handig? Waarschijnlijk niet. Was het nodig? Ook niet. Maar was het gemeend? Natuurlijk niet! Het was zijn jeugdige, tikje naïeve manier om te zeggen: ‘Kappen nu, met dit gezeik, stelletje betweters. Ik weet zelf ook wel dat het beter moet.‘’

Ongepast misschien, ja. Maar wie er bij was, weet ook dat Verstappen alweer lachte toen een journalist vervolgens voorzichtig begon met de volgende introductie van zijn vraag: ‘met het risico dat ik nu een kopstoot krijg..’ Dreiging ging er totaal niet van uit.

Maar, zo gaat dan, anno 2018. Die ‘headbutt’ bleef hem digitaal natuurlijk nog wel even achtervolgen. Ultieme munitie voor schijtlollige gifjes en foto’s. De perfecte kop voor clicks ook, Verstappen die iemand een kopstoot overweegt te geven. Daar wisten zeker de Britse tabloids op internet wel raad mee. Ik verheug me nu al op de fijne taalvondsten morgenochtend, in de papieren versies. ‘The Dutch Headbut’? Iets met ‘Mad Max’ weer? Dat wordt ongetwijfeld smullen.

Moraalridders

De moraalridders in de sport spraken er in hun commentaren alweer schande van. Noemden de opmerking ‘onacceptabel’ en een ‘onverstandig dreigement op een totaal legitieme vraag’.‘’ Tegelijkertijd verzeker ik u dat er ook genoeg figuren in de paddock rondlopen die er minder moeite mee hebben. Waarschijnlijk zelfs bij Liberty Media, de commerciële rechtenhouders van de sport. En sowieso bij Red Bull Racing.

Even de feiten. Verstappen zat in de persconferentie naast Valtteri Bottas, Stoffel Vandoorne en Lance Stroll. Drie koorknaapjes, allen van de saaiste soort die in dit circus op mogen treden. Ik heb een halfuur naar hun teksten zitten luisteren, maar kan geen quote van ze navertellen. Laat staan dat ik er een krant mee kan vullen.

