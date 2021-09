LIVE | Achteraan startende Verstappen wacht hels karwei in Sotsji

GP van RuslandDe Grand Prix van Rusland staat voor Max Verstappen vanmiddag in het teken van het beperken van de schade. Helemaal achteraan startend na een motorwissel, wacht de WK-leider namelijk een flinke inhaalrace. Waartoe is de Nederlander nog in staat? Vanaf 14.00 uur mis je geen moment in dit liveblog!