LIVE | Bijna iedereen inmiddels in actie geweest, nog geen Max

vrije training 1 IJzerster­ke Mercedes­sen 1 en 2, klagende Verstappen achtste

14:05 Lewis Hamilton heeft de snelste tijd op de klokken gezet bij de eerste vrije training in Hongarije. Met 1.16,003 was de regerend wereldkampioen nog geen tiende sneller dan teamgenoot Valtteri Bottas. Voor Max Verstappen, die niet altijd even tevreden was met zijn Red Bull, was er P8 met 1.17,435.