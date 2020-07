LIVE | Bottas en Hamilton strijden om winst in Oostenrijk, vier teams vechten om derde plek

Richard Verschoor op podium in Formule 3 in Oostenrijk

11:37 De Nederlandse autocoureur Richard Verschoor heeft in het openingsweekeinde van de Formule 3 direct het podium gehaald. De 19-jarige coureur van MP Motorsport kwam zondag in de tweede race op de Red Bull Ring als tweede over de finish, achter de Nieuw-Zeelander Liam Lawson.