LIVE | Eerste training achter de rug, later vanmiddag VT2

Herstelde Alonso maakt zaterdag zijn rentree in de Formule 1

11 maart De Spaanse coureur Fernando Alonso maakt zaterdag zijn officiële rentree in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen (2005 en 2006) is hersteld van een gebroken kaak en stapt op de tweede testdag in Bahrein achter het stuur van de nieuwe auto van Alpine, het voormalige Renault-team.