LIVE Formule 1 | Belangrijke start op komst: kan Max Verstappen meteen voorbij Lewis Hamilton?

Hamilton verwacht snellere Red Bull

Niet startend vanaf poleposition staat Max Verstappen iets meer onder druk dan de laatste maanden het geval was. Het zorgt ervoor dat er in ieder geval gespeculeerd kan worden over een boeiende GP, vanmiddag in Boedapest. Blijft Lewis Hamilton hem voor op de Hungaroring? Het antwoord moeten we nog even op wachten, maar hier lees je meer van onze verslaggever!



Hamilton zei het volgende over zijn kansen. ,,We zijn degelijk op racesnelheid. Maar de race pace die Max in de trainingen had, was buitengewoon. Ik denk dat zij een klein beetje, een beetje veel sneller waren dan wij. Dus ja, als ik de kans krijg om mijn positie te behouden aan het begin, kan ik misschien voor de zege vechten. Maar het is al mooi als we het podium halen”, dekte de zevenvoudig wereldkampioen zich in.