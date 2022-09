LIVE Formule 1 | Coureurs melden zich op oranje gekleurd circuit van Zandvoort, veel crashes in F2

Met samenvatting Oran­je-fans zien Max Verstappen stilvallen in eerste training, Mercedes­sen het snelst

Voor Max Verstappen is het raceweekend voor eigen publiek in Zandvoort slecht begonnen. De wereldkampioen kreeg al vroeg in de eerste training te maken met een probleem met de versnellingsbak in zijn Red Bull. Verstappen moest zijn auto op de baan stilzetten en stapte uit. George Russell noteerde de snelste tijd, de Nederlander eindigde als voorlaatste.

