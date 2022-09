LIVE Formule 1 | Jarige Max Verstappen veruit de snelste, Charles Leclerc terug na problemen

Nyck de Vries duidelijk over Formule 1-ambities: ‘Ik geloof dat ik niet zou misstaan op deze grid’

Nyck de Vries is duidelijk over zijn ambities in de autosport. De 27-jarige Nederlander hoopt volgend jaar actief te zijn in de Formule 1. In Monza reed hij voor de derde keer dit jaar een vrije training. Voor de derde keer in een andere auto, bovendien.

9 september