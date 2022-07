LIVE Formule 1 | Kan Max Verstappen dominantie omzetten in zevende Grand Prix-zege van het seizoen?

Tegenval­ler voor Red Bull: Sergio Pérez gestraft na overtre­ding in kwalifica­tie

Sergio Pérez moet zaterdagmiddag tijdens de sprintrace in Oostenrijk beginnen vanaf plek dertien. De Mexicaanse coureur van Red Bull overschreed in Q2 de track limits en is daar na een korte verantwoording voor gestraft.

8 juli