Live Formule 1 | Max Verstappen heeft ook Lewis Hamilton te pakken, George Russell leidt

Podcast | 'Ferrari en Charles Leclerc zijn nog niet klaar voor een titel­strijd met Max Verstappen’

De ‘Noooooooooooo!’ van Charles Leclerc was er één waar alles in zat. Frustratie, ongeloof, onmacht. De Monegask schakelde zichzelf uit in de Grand Prix van Frankrijk door te crashen. Max Verstappen won en verstevigde zijn koppositie in het WK-klassement. In een nieuwe Pitstop blikt presentator Etienne Verhoeff met F1-watcher Arjan Schouten terug op de race.

24 juli