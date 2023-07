LIVE Formule 1 | Max Verstappen jaagt op pole in kwalificatie op Silverstone, kans op regen

Met samenvatting Max Verstappen na ‘grand slam’ in Oostenrijk: ‘Ik geniet vooral van het moment’

Max Verstappen onderstreepte in Oostenrijk nog maar eens dat hij dit seizoen op eenzame hoogte staat. De wereldkampioen scoorde in Spielberg een ‘grand slam’. Hij won de sprintrace, veroverde poleposition, zegevierde in de race en reed de snelste raceronde.