LIVE Formule 1 | Max Verstappen spreekt volle tribunes toe, wat doet de regen in Zandvoort?

'Foutje maken en je ligt er zo af'

Zojuist sprak Max Verstappen zijn fans al toe tijdens de Drivers' Parade. Daar zei hij het volgende, te beginnen over zijn ijzersterke poleronde. ,,Zo'n rondje wordt nog mooier als je zulk fantastisch publiek hebt. Gisteren was heel belangrijk, want we hebben nu een goede startpositie. Nu wordt het afwachten wat het weer doet. Er is regen in de omgeving, dat zal het allemaal heel interessant maken. Zandvoort is een old skool circuit, als je op de gladde baan een fout maakt lig je er zo af.



Over het record van Sebastian Vettel wat hij vandaag kan en wil evenaren: ,,Ik ben hier niet voor records. Ik wil een goede race hebben en winnen voor mijn thuispubliek. McLaren doet het ook al het hele weekend goed, dus we gaan het zien."