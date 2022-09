LIVE Formule 1 | Snelste tijd voor Max Verstappen, Nyck de Vries schiet de grindbak in

Alimenta­tie, hoe werkt dat tegenwoor­dig?

Vandaag is de Dag van de Scheiding; te herleiden naar de allereerste echtscheiding in Nederland, op 15 september 1796. Sindsdien is scheiden geen uitzondering. Toch neemt het aantal echtscheidingen al zeven jaar af, aldus het CBS. Zou dat te maken hebben met de veranderingen in de wetgeving omtrent scheiden en alimentatie?

9 september