LIVE Formule 1 | Verstappen ook na safety car alweer vertrokken, Norris in gevecht met Hamilton

Jos Verstappen moet Max voor elke race even spreken: ‘Ik wil weten wat hij van plan is, dat kalmeert me’

Max Verstappen evenaarde twee weken geleden Ayrton Senna als het gaat om overwinningen in de Formule 1 (41) en zag dat als perfect vaderdagcadeau voor vader en trainer van het eerste uur Jos Verstappen. Die laatste vertelt nu in La Gazzetta dello Sport over de coureur die zijn zoon is geworden, het samen oefenen in de regen en dat de twee elkaar voor een race altijd even gesproken moeten hebben.