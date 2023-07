LIVE Formule 1 | Verstappen raakt leiding kwijt aan Piastri in sprintrace, safetycar na spin Alonso

Max Verstappen en Daniel Ricciardo leven mee met ontslagen Nyck de Vries: ‘Als hij nog steeds wil, kan hij opkrabbe­len en zich bewijzen’

Terwijl Red Bull en een deel van de Formule 1-wereld klaar zijn om Daniel Ricciardo weer in de armen te sluiten, gaat het in Hongarije nog veel over Nyck de Vries. Zijn opvolger en wereldkampioen Max Verstappen praten respectvol over de bij AlphaTauri ontslagen Nederlander.