LIVE | GP van Monaco in teken van Niki Lauda

‘Het duurt niet lang voordat Ferrari weer om de zeges en wereldti­tel meedoet’

25 mei Ferrari gelooft nog steeds dat de ommekeer kan komen in dit seizoen in de Formule 1. ,,Het gat naar Mercedes is niet zo groot als het lijkt. Ik zie nog steeds mogelijkheden om het verschil goed te maken'', zegt teambaas Mattia Binotto in de Duitse krant Die Welt.