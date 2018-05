LIVE: Grote kans op regen in Spanje, Verstappen vanaf P5

Voorbeschouwing Wordt Spanje de ommekeer voor Verstappen?

10:54 Max Verstappen en Daniel Ricciardo zaten héél dichtbij elkaar in de kwalificatie van de Grand Prix van Spanje. Ook in de race zullen ze elkaar nauwelijks ontlopen. Na de crash in Azerbeidzjan is de eerste prioriteit voor beiden simpel: heel blijven en finishen. En ook al zit het niet in het DNA van de racer, een klein beetje minder risico nemen kan geen kwaad.