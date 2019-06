LIVE | Hoe begint Verstappen aan het GP-weekend in Canada?

Verstappen: Het kan niet altijd alleen maar goed en geweldig gaan

6 juni Een jaar terug dreigde Max Verstappen in Canada nog met een kopstoot voor de eerstvolgende journalist die nog durfde te vragen naar zijn rijgedrag. Nu is de Limburger na een topjaar in rustiger vaarwater beland. ,,Dan zie je maar hoe snel dat kan gaan, hè.‘’