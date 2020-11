LIVE | Hoe verloopt eerste kennismaking met Turks circuit voor Verstappen?

Podcast | 'Italië is niet lief voor Max’

1 november F1-watcher Arjan Schouten blikt met presentator Etienne Verhoeff terug op de Grand Prix Emilia Romagna. Over de uitvallende Max Verstappen. Ze praten daarnaast over Alexander Albon en hoe wordt Formule 1 dit coronajaar eigenlijk bekeken? Alle races zijn in Europa geweest tot nu toe, maar wat doet dit met de kijkcijfers in de rest van de wereld?