LIVE | Kan Verstappen nog wat dichter bij de Mercedessen komen?

Grosjean moet ook Abu Dhabi laten schieten, Mercedes gunt hem laatste testrit

6 december Romain Grosjean is niet in staat om te racen tijdens de laatste Grand Prix van dit seizoen, en kan daarom niet op de baan afscheid nemen van de Formule 1. Het team van Mercedes gunt de Fransman daarom een laatste F1-testronde in een van hun racewagens om zijn carrière in de koningsklasse van de autosport op een waardige manier af te sluiten.