LIVE | Kan Verstappen voor de eerste startrij gaan in Abu Dhabi?

Alonso in Abu Dhabi terug in Renault uit 2005

10 december Renault heeft voor zijn laatste race in de Formule 1 een oude bolide afgestoft en weer helemaal rijklaar gemaakt. Fernando Alonso rijdt morgen, zaterdag en zondag enkele rondjes over het Yas Marina-circuit van Abu Dhabi in de R25, waarin hij in 2005 de wereldtitel veroverde.