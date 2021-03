LIVE | Leclerc vroeg op de dag al snel met Ferrari, Pérez rijdt ochtendsessie voor Red Bull

Betrokken bij dood Hubert Correa keert anderhalf jaar na zware crash terug in autosport: ‘Formule 1 nog steeds mijn droom’

1 februari Juan Manuel Correa, in de zomer van 2019 betrokken bij de dodelijke crash in de Formule 2 op het circuit van Spa-Francorchamps, keert terug in de autosport. De 21-jarige in Ecuador geboren Amerikaan zal in 2021 in de Formule 3 aantreden voor ART Grand Prix, zo maakte de renstal maandag bekend.