LIVE | Max Verstappen draait verder warm op Spa-Francorchamps

Pitstop Podcast | ‘Knap dat Verstappen zijn hoofd koel weet te houden’

1 augustus De Grand Prix van Hongarije zorgde weer voor spektakel, maar net als twee weken geleden op Silverstone kreeg Max Verstappen te maken met een flinke tik in de eerste ronde. Verstappen eindigde uiteindelijk nog wel als tiende, maar is zijn eerste plek in de WK-stand kwijt aan Lewis Hamilton.