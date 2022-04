LIVE | Max Verstappen meldt ‘dezelfde problemen’ en komt nog niet in buurt van toptijden

Vrije training 2Voor het eerst sinds 2019 wordt er deze week weer geracet op het Australische circuit van Albert Park. Na een weekje rust te hebben gehad, zet Max Verstappen in Melbourne de jacht in op klassementsleider Charles Leclerc. VT1 is inmiddels achter de rug, vanaf 08.00 uur wordt er opnieuw een uurtje getraind. Mis niets in ons liveblog.