LIVE | Mechanisch probleem met auto Verstappen vlak voor de start

Voor het eerst in de historie van de Formule 1 is er een Grand Prix op het circuit van Mugello. Max Verstappen aast op revanche, nadat hij vorige week bij de knotsgekke race in Monza vroegtijdig de strijd moest staken. Volg de eerste GP van Toscane in ons liveblog of kijk live op Ziggo Sport.