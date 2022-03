LIVE | Spannende vierstrijd op komst: Max Verstappen wil Ferrari's aanvallen met teamgenoot op pole

Max Verstappen heeft in eerste training Saoedi-Ara­bië opnieuw Charles Leclerc voor zich

WK-leider Charles Leclerc heeft het weekend in Saoedi-Arabië geopend met de snelste tijd in de eerste vrije training. Vlak voordat de geblokte vlag gezwaaid werd, dook de Monegask nog even onder de tijd van Max Verstappen: 1.30,772 om 1.30,888 op voor de Ferrari-coureur zachtere banden. Heel veel conclusies zijn er dus nog niet te trekken.

