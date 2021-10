LIVE | Spanning in Texas: Hamilton maakt zich klaar voor late aanval op Verstappen

Hamilton weet wat hem te doen staat: ‘Wordt niet makkelijk om door het pak te komen’

9 oktober Volgens Lewis Hamilton is het nog geen uitgemaakte zaak dat hij morgen alsnog ‘gewoon’ mee gaat doen om de voorste plekken in de Grand Prix van Turkije. Hij steekt het hele weekend al boven de rest uit, maar is door een gridstraf teruggezet naar P11. ,,Het wordt interessant, hopelijk komt er nog wat regen.”