Perez het snelst in Monza, Verstappen zevende op natte baan

De training begon op een zeiknatte baan, waardoor het zelfs even onzeker was of er wel teams gingen rijden. Tijdens de kwalificatie en race blijft het dit weekeinde namelijk droog.



Daniel Ricciardo maakte aan die onzekerheid een eind door met zijn nieuwe Renault-motor gelijk het circuit op te komen. Lang duurde dat feestje echter niet, want hij viel al binnen één ronde stil.



Tijdens de training viel er geen regen meer, waardoor de baan steeds droger werd en de tijden fors naar beneden gingen. Een eerlijke vergelijking op basis van deze training is dan ook niet te maken. Zo eindigde Sebastian Vettel als zeventiende, mede door een kapotte versnellingsbak.