LIVE | Tweede training is voor de verandering laatste oefenmoment op Suzuka

Het Formule 1-circus strijkt dit weekend neer in Suzuka, waar het maar over één ding gaat. De zware tyfoon Hagibis is op komst en daardoor is besloten dat de tweede vrije training ook meteen de laatste is. Hoe vergaat het Max Verstappen in Japan? Vanaf 07.00 uur blijf je hier op de hoogte!