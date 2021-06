LIVE | ‘Verstappen-bocht’ maakt nieuwe slachtoffers, wie zijn de eerste afvallers?

Samenvatting Hamilton uit kritiek: 'Zaken die gedaan moesten worden, zijn duidelijk niet gedaan’

22 mei Lewis Hamilton is ontevreden over de ingenieurs van zijn ploeg Mercedes. ,,Zaken die gedaan moesten worden, zijn duidelijk niet gedaan”, zei de regerend wereldkampioen na een mislukte kwalificatie van de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1.