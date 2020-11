LIVE | Verstappen heeft P2 stevig in handen, exit Stroll en Grosjean na crashes

Podcast Wolff: ‘Het gaat rondkomen met Lewis, hij is alleen nóg duurder geworden’

17 november Teambaas Toto Wolff van Mercedes start over een paar dagen de onderhandelingen met Lewis Hamilton over een contract voor volgend jaar. De huidige verbintenis tussen de Duitse renstal en de Britse coureur, die zondag in Turkije zijn zevende wereldtitel binnenhaalde, loopt binnenkort af.