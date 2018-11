LIVE | Verstappen jaagt op goede uitgangspositie voor laatste race van het seizoen

Verstappen vierde in derde vrije training, Hamilton het snelst

12:16 Max Verstappen heeft bij de derde vrije training van de Grand Prix in Abu Dhabi de vierde tijd (1.37.747) neergezet. In de eerste en tweede vrije training zette de Nederlander nog respectievelijk de eerste en tweede tijd neer. Hamilton was in de derde vrije training het snelst (1.37.176).