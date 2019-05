LIVE | Verstappen met vernieuwde wagen de baan op

‘Barcelona verliezen zal pijnlijk zijn, maar Zandvoort is ook heel tof’

9 mei Gaat de Spaanse Grand Prix eraan ten koste van een nieuwe race in Zandvoort? Het is hét gesprek, vandaag in de paddock in Barcelona. ,,Het zou doodzonde zijn, maar in Zandvoort hoef je er niet bang voor te zijn dat er geen volk zit.‘’