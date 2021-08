LIVE | Verstappen noteert tweede tijd in Q1 op opdrogende baan van Spa

VIDEO Nyck de Vries pakt in Londen de WK-lei­ding in de Formule E

25 juli Autocoureur Nyck de Vries heeft in de strijd om de wereldtitel voor elektrische racewagens (Formule E) de leiding genomen. De 26-jarige Fries finishte bij de Londen E-Prix in zijn Mercedes zowel zaterdag als zondag als tweede. Daarmee klom hij in de WK-stand naar de eerste plaats met 95 punten.