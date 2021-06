LIVE | Verstappen opent aanval op pole position in Franse zon

Blijft Formule 1 actief in Monaco? Toekomst in woonplaats Max Verstappen onzeker

2 juni Het is onzeker of Monaco de komende jaren een plekje heeft op de Formule 1-kalender. Anderhalve week na de zege van Max Verstappen in zijn woonplaats aan de Côte d’Azur gaat Liberty Media, sinds 2017 eigenaar van de Formule 1, onderzoeken of het kroonjuweel wel toekomst heeft. Dat meldt de Daily Mail.