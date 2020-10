LIVE | Verstappen rijdt eerste rondjes op circuit van Portimão

vrije training 1Voor de allereerste keer is de Formule 1 dit weekend te gast in Portimão. Max Verstappen was er eerder dit jaar al even en noemde het Autódromo Internacional do Algarve een ‘geweldige baan’. Kan hij het feestje van Lewis Hamilton verpesten? Dat blijkt de komende dagen, eerst is het vanaf 12.00 uur tijd voor VT1!