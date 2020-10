LIVE | Verstappen schuift op naar P3 op enorme afstand van Mercedes

Hülkenberg twijfelde geen moment: ‘Als ik zo'n kans krijg moet ik die wel grijpen’

10 oktober Nico Hülkenberg zat vanochtend in Keulen koffie te drinken met vrienden, toen hij het belletje kreeg van Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer met de vraag of hij Lance Stroll wilde vervangen. De Duitser aarzelde niet en sprong in de auto. ,,Aan het einde van de dag is dit mijn werk en als ik zo’n kans krijg moet ik die wel grijpen.”