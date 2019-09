LIVE | Verstappen voorlopig derde achter Ferrari's

vrije training 1 Verstappen zevende in glibberige ochtend­trai­ning, Leclerc het snelst

6 september In een allerminst saaie ochtendtraining is Max Verstappen tot de zevende tijd gekomen: 1.30,100. Op een glibberig Monza was Charles Leclerc (1.27,905) in zijn Ferrari de snelste, voor de McLarens van Carlos Sainz en Lando Norris. De verwachting is echter niet dat deze rondetijden veelzeggend zijn voor het verloop van het raceweekend in Italië.