LIVE | Verstappen wil vertrouwen tanken in laatste vrije training

Verstappen klokt snelste tijd, Hülkenberg negende bij rentree

31 juli Hoe zou Nico Hülkenberg het gaan doen? Dat was dé grote vraag, nadat de Duitser vlak voor het begin van de eerste vrije training door het team van Racing Point gepresenteerd werd als vervanger voor de met corona besmette Sergio Perez. In de voor hem onbekende wagen kwam Hülkenberg tot de negende tijd: 1.28,592. De snelste tijd was voor Max Verstappen in 1.27,422, voor Lewis Hamilton en Lance Stroll.