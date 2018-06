Bottas 'vliegt' in Oostenrijk naar pole, vijfde tijd Verstappen

Die was aanvankelijk razend spannend. Zelfs in Q1 was de langzaamste rijder, Marcus Ericsson, slechts anderhalve seconde langzamer dan Lewis Hamilton. In Q2 was het Vettel die de snelste tijd klokte. Maar toen Mercedes in de beslissende 12 minuten van Q3 de 'party mode' aanslingerde, was het gat met de rest ineens aanzienlijk. De update van de 'zilverpijlen' brengt, zoals afgelopen dagen al werd verwacht, een significante verbetering.



Overigens starten Mercedes en Red Bull de race morgen op supersofts, waar Ferrari dat doet op de zachtere ultrasofts. Zij hebben in theorie bij aanvang een snellere band, maar moeten normaal gesproken eerder naar binnen voor een bandenwissel.



Ook Red Bull had in Oostenrijk voor het eerst de beschikking over een kwalificatiemodus, maar die kon het gat met de twee topteams niet dichten.