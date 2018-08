LIVE | Waar start Verstappen voor het oog van tienduizenden Nederlanders?

Vettel snelste Vijfde tijd voor Verstappen na 'rommeltje'

14:28 Max Verstappen heeft in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van België de vijfde tijd neergezet. Het snelste rondje van de Nederlandse coureur van Red Bull ging in 1.44,048. Verstappen was daarmee bijna 1,4 seconde minder snel dan Sebastian Vettel.