Mallya maakt zoon directeur Force India

,,Ik blijf wel aan als teambaas'', zei de 62-jarige Mallya tegen motorsport.com. ,,Het is ook niet zo dat ik ben gedwongen het directeurschap op te geven, maar ik acht het beter dat mijn zoon me vervangt zodat ik me kan richten op mijn eigen juridische problemen'', aldus de mede-oprichter van het Formule 1-team dat in 2007 begon onder de naam Spyker.

Mallya verblijft al geruime tijd in Engeland. Hij is daar in afwachting van een uitleveringsprocedure die de Indiase autoriteiten hebben aangezwengeld. De flamboyante zakenman wordt in zijn vaderland verdacht van fraude. Mallya zou na het faillissement van zijn eigen luchtvaartmaatschappij Kingfisher in 2012 nog zo'n 1,3 miljard euro verschuldigd zijn aan Indiase banken. Ook moet hij oud-werknemers nog salaris betalen.