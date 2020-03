Manager Max Verstappen: We kunnen alleen maar afwachten

Het seizoen zou eigenlijk afgelopen weekeinde in Melbourne zijn begonnen. Daarna stonden de grands prix van Bahrein, Vietnam en China op het programma die allemaal vanwege het coronavirus werden afgelast. Zandvoort, dat voor het eerst na 35 jaar weer op de kalender prijkte, leek even de openingswedstrijd van het seizoen te worden, maar de ontwikkelingen rond het zich steeds verder uitbreidende coronavirus maakten dat steeds onzekerder. Donderdag hakte de autosportfederatie FIA de knoop door.



,,Natuurlijk vinden we het jammer", zei Vermeulen. ,,Veel meer kunnen we er ook niet over zeggen. We zitten in hetzelfde schuitje als iedereen. We vernemen dit ook via een persbericht. Het is geen afstel, maar uitstel. Meer weten we ook niet. We gaan ervan uit dat de FIA en de organisatie van de Formule 1 de juiste beslissingen nemen. Het zijn moeilijke tijden maar we hopen dat we snel weer aan racen toekomen. Net als iedereen wachten we het af."