Manager Verstappen: Wij moeten commerciële waarde van Max op juiste wijze exploiteren

De commerciële waarde van Formule 1-coureur Max Verstappen groeit mee met zijn steeds betere prestaties voor Red Bull. Toch is het behartigen van zijn zakelijke belangen in de loop der jaren niet heel anders geworden, zegt zijn manager Raymond Vermeulen. ,,In wezen is het allerbelangrijkste nog steeds dat Max rondjes rijdt. Want dat is wat een autocoureur doet; heel snel rondjes rijden.”

In de praktijk doet hij dat allang niet meer in zijn eentje, maar heeft hij een heel team van mensen die waakt over de talentvolle en populaire coureur. ,,Voor ons is het belangrijk dat hij op de baan het best gedijt en dat doen we door hem buiten de baan zoveel mogelijk te ontlasten, zodat hij kan concentreren op zijn job.”

De Limburgse zakenman kijkt op het circuit van Barcelona tevreden naar de televisieschermen. Zijn pupil rijdt consequent zijn rondjes op de eerste testdag. Meer dan in andere jaren wordt Verstappen gezien als de grootste uitdager van Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel. ,,Dit zijn testdagen hè. Ieder team heeft zijn eigen programma, dus al die rondjes en tijden zeggen nog niet zoveel. We moeten echt wachten tot de eerste race op 15 maart in Melbourne om te zien hoe de verhoudingen werkelijk liggen."



Hij is optimistisch. ,,Wat er bij Red Bull gebeurt voor en achter de schermen, is heel positief. Als het team de prestatiecurve van vorig jaar aanhoudt, dan staan we er zeer goed voor. Maar Mercedes en Ferrari zijn ook druk bezig geweest met de ontwikkeling van hun auto, dus het zal denk ik heel spannend worden.‘’

Max Verstappen in zijn nieuwe bolide, de RB16.



Vermeulen behartigde al de zaken van Jos Verstappen, toen die nog in de Formule 1 actief was. Nu draait alles om diens zoon Max. ,,Ik ken de familie Verstappen al heel lang en Max dus eigenlijk al van kleins af. Jos en ik zagen dat Max iets heel speciaals had en zijn er toen vol ingestapt. Het is zo gegroeid vanuit mijn relatie met Jos en mijn passie voor de autosport en het is de bedoeling dat dat nog wel even zo blijft. We zijn nog niet klaar.‘’