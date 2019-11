Massa: Leclerc eerder wereldkampioen dan Verstappen

Verstappen over tragere Ferrari's: ‘Dat krijg je als je stopt met valsspelen’

4 november De afgelopen races was Ferrari keer op keer het te kloppen team. De Scuderia had veruit de hoogste snelheid, maar dat was dit weekeinde in de Verenigde Staten plots verdwenen. Toevallig nadat Red Bull de FIA had gevraagd om opheldering te geven over technische regels omtrent de brandstoftoevoer.