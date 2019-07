‘Max heeft me weer de Formule 1 ingezogen’

Zelf crosst hij op de fiets door de modder en het veld. Zijn wielerhart klopt deze maand extra snel, als hij beelden van de Tour de France ziet. Maar naast al dat fietsgeweld is Lars van der Haar ook een racefanaat, die Formule 1 op de voet volgt. ,,Ik blijf er niet voor thuis, want dat gaat met mijn sport gewoon niet. Dus wedstrijden mis ik weleens. Maar ik kijk altijd een ruime samenvatting terug”, zo vertelt de wielrenner uit Woudenberg. ,,Die laatste race in Oostenrijk heb ik na afloop zelfs nog helemaal terug zitten kijken, omdat ik uit alle reacties wel begreep dat die race wel heel bijzonder was.” Zondag wel live de tv aan voor de GP van Duitsland? ,,Dat bedoel ik dus, dat wordt weer héél lastig. Ik zit dan zelf in de koers, de Ronde van Wallonië. Ik moet een beetje geluk hebben met tijdsverschillen om een Grand Prix live te kunnen zien. Voor zondag ben ik helaas weer aangewezen op een samenvatting.”

Hoe kijk jij als topsporter naar de ontwikkeling van Max Verstappen?

,,Ik vind het wel heel mooi, wat hij allemaal teweegbrengt. Hij brengt een heel nieuwe, frisse wind in de Formule 1. Voor Max keek ik sporadisch ook wel eens, maar dat attractieve miste ik een beetje. Voorheen zag je die manier van racen alleen bij de jonge Lewis Hamilton, maar dat werd door de jaren heen ook bij hem wel wat minder. Door Max ben ik weer helemaal de sport ingezogen, ja. Nu vind ik het weer heel leuk om te kijken. En ja, dat komt misschien ook wel omdat ik een beetje chauvinistisch ben.”



Ben je zelf al wel eens bij een Formule 1-race geweest?

,,Nog nooit. Ik hoop Zandvoort volgend jaar wel mee te pikken. Maar net als met kijken op tv naar een race, is een race bezoeken voor een topsporter heel moeilijk. Je moet toch je fiets een hele dag laten staan, hè...”



Je rijdt zelf een BMW M2, je houdt wel van een snelle auto. Zelf al wel eens op een circuit geracet?

,,Het is wel m’n bedoeling om dat nog een keer te gaan doen. Met een clubje veldrijders doen we wel eens mee aan van die driftdagen, dat kan ook nog wel met je eigen auto. Op een circuit doe je dat toch wat minder snel, want voor je het weet rijd je je remmen en remschijven helemaal weg. Of je belandt in de grindbak en dan heb je nog meer schade. Daarom houd ik het nu maar even bij driften. Maar op een circuit... Mathieu van der Poel heeft z’n racelicentie laatst gehaald en die zien we al niet meer bij die driftdagen. Ik zou het ook nog wel eens willen doen.”



Tot slot, wat verwacht je nog van Max Verstappen, dit seizoen?

,,Ik denk dat top-3 in de eindstand van het WK alleen nog kan. Verder zal hij waarschijnlijk niet komen. De achterstand op de Mercedessen is daarvoor gewoon te groot. Maar de Ferrari’s moet hij achter zich kunnen houden en dan is het WK-podium haalbaar. Daarom vind ik die ontwikkelingen met de Honda-motor ook wel heel tof om te volgen. Max rijdt zelf zo’n strak seizoen. Al dat gezeur over uitblijven van prestaties, daar snapte ik he-le-maal niks van. Hij doet het gewoon super.”