Max in Canada: Vechten met Rosberg, een heel welkom podium en een kapotte accu

Track recordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen en Honda. Deel 7: de GP van Montréal, waar de Nederlander altijd inhaalde, strandde met een kapotte accu en vorig jaar nog voor de ommekeer zorgde.

Door Arjan Schouten



Optredens: 4

Finishes: 3

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 3de (2018)

Beste race-resultaat: 3de (2018)

Aantal WK-punten: 27

Honda vorig jaar: Met een elfde plaats greep Toro Rosso-coureur Pierre Gasly vorig jaar net naast de punten. Brendon Hartley kwalificeerde zich knap als twaalfde, maar haalde de finish niet na een botsing.



Het podium in Canada beklom hij vorig jaar pas voor het eerst, maar Montreal was sowieso altijd al een decor waar Max Verstappen wel zijn weg wist te vinden. In 2015 blokkeerde een gridstraf een grote opmars naar voren, maar vanaf P19 wist hij in zijn bolide van Toro Rosso alsnog meerdere coureurs te passeren op weg naar een vijftiende plaats. En eenmaal gepromoveerd naar Red Bull bewees hij in 2016 opnieuw dat inhalen prima mogelijk is op het stratencircuit vernoemd naar oud-coureur Gilles Villeneuve. Een maand na zijn sensationele eerste zege in Spanje wist Verstappen weer de spotlights op zich gericht door gestart vanaf P5 lange tijd op de derde plaats te rijden. Uiteindelijk kwam Valtteri Bottas nog langs, maar met de manier waarop de 18-jarige Limburger in de slotrondes WK-leider en de latere wereldkampioen Nico Rosberg achter zich hield oogstte hij opnieuw veel lof.

Bekijk hier een samenvatting van de GP van vorig jaar:

Aangedreven door de power van Mercedes zocht Rosberg alle gaatjes op, maar Verstappen gaf geen duimbreed toe. Compleet gefrustreerd zocht Rosberg meer en meer risico tot hij bij van de baan schoot bij de chicane en Verstappen P4 definitief in de knip had. ,,Hij was een stuk sneller, dus remde ik voortdurend op de limiet. En bij zijn laatste poging zag ik hem zo laat remmen dat het gewoon niet goed kon gaan”, klonk het uit de mond van een gelukkige Verstappen. ,,Vierde plaats. Niet verkeerd, toch?”

Volledig scherm Max Verstappen vlak na de start in 2018 © Getty Images Een seizoen later tekende Verstappen voor een wereldstart in Montreal. Weggeschoten vanaf P5 liet hij zo de twee Ferrari’s en de Mercedes van Valtteri Bottas achter zich, met alleen nog Lewis Hamilton in zijn vizier. De tweede plaats leek mogelijk, een podiumplaats lag sowieso binnen bereik, maar het mooie verhaal bestond maar elf rondjes. Accuproblemen en daar stond de auto van Verstappen weer stil, zoals zo vaak in 2017. ,,Helemaal ruk, dit”, liet Verstappen zich gaan bij Ziggo. ,,Alle power viel weg. Op het dashboard viel alles uit. Dit was de beste start die ze ooit gehad hebben bij Red Bull, maar uiteindelijk heb je nog steeds niks. Enorm kloten…”

Die podiumplaats kwam dan toch, vorig jaar. Een derde plaats die symbool stond voor de ommekeer. Voor het eerst was Verstappen in zijn Formule 1-loopbaan zonder entourage naar een Grand Prix gereisd. Een nieuwe stap in zijn carrière, zo klonk het na een rommelige seizoensstart vol incidenten. Wat volgde in Montreal was een heel welkom ‘clean’ weekend. Gekwalificeerd als derde en gefinisht als derde, achter winnaar Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. ,,Max heeft zich hier echt heel erg ondergedompeld en vastgebeten in alles wat hij moest doen. Hij heeft werkelijk een superjob afgeleverd”, meende teambaas Christian Horner. ,,Snel in alles sessies. Prima kwalificatie, een goede race. Binnen een tiende van plaats twee. Veel meer had hij niet kunnen presteren. Alle lof voor hem.”

Het tekende Verstappen dat hij ondanks alle lof ook wat zelfkritiek had. Want tot een ultieme inhaalpoging op Bottas voor plaats twee kwam het in het slot van de race net niet. ,,Jammer, want het gat werd heel klein”, zag Verstappen. ,,Maar verder was dit natuurlijk gewoon prima. Ik heb van deze race genoten.”

Wat Verstappens huidige motorfabrikant Honda vorig jaar presteerde in Canada met Toro Rosso? Opmerkelijk was de twaalfde plaats in de kwalificatie van Brendon Hartley, ver voor teammaat Pierre Gasly (zestiende). In de race was het andersom, toen Hartley sneuvelde na een botsing. Gasly greep echter net naast de punten op plaats elf.